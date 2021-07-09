«Снесите нас поскорее!»: жители исторического квартала в Самаре заступились за застройщика и будущие высотки

Вместо старых домов застройщик собирается возвести в историческом центре высотки Фото: Ольга НОВИКОВА

5 июля в Самаре прошли публичные слушания. На суд горожан вынесли, в том числе, проект застройки квартала в историческом центре Самары недалеко от Губернского рынка. В границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Арцыбушевской планируется застроить высотками земельный участок площадью 26,4 тысяч квадратных метров. Проект застройки представило ООО ИСК «Бизнес Дата».

«Старые дома - украшение города»

На слушаниях развернулись настоящие баталии. Квартал находится в границах исторического поселения, поэтому высотность новой застройки здесь ограничена 17,5 метрами. Чтобы увеличить ее до 34 метров, застройщику нужно получить разрешение на отклонение от предельных параметров и для этого пройти процедуру публичных слушаний (их результат носит лишь рекомендательный характер, но сама процедура обязательна). Некоторые участники слушаний выступили против повышения высотности будущих многоэтажек.

Проект повышения этажности застройки представили на публичные слушания Фото: Ольга НОВИКОВА

- Атака на старую Самару идет уже давно, и сейчас из-за новой застройки мы рискуем потерять 150-летние исторические дома, которые являются украшением города и создают в историческом центре особую атмосферу, - высказался самарец Александр. - Нужно использовать мировой опыт, чтобы сохранить историческое наследие - например, в Стамбуле жители вместе с администрацией нашли выход и восстановили старые дома вместо того, чтобы их сносить.

Построить новый квартал собираются за 3,5 года Фото: Ольга НОВИКОВА

«Люди мечтают о расселении»

Однако эта позиция вызвала среди участников слушаний не поддержку, а шквал возмущения.

- Люди живут в этих домах в ужасных условиях и давно ждут расселения, - заявили жители квартала. - Вы сначала сходите и посмотрите на наши бараки, а потом говорите про историческую ценность. Мы хотим нормальное жилье.

В результате жители квартала единогласно проголосовали в поддержку просьбы застройщика о повышении высотности будущего квартала. Единственное, что интересовало участников слушаний - когда и в каком порядке будут расселять квартал, и какие дома не попадут под снос.

Все, что интересовало участников слушаний - это сроки расселения Фото: Ольга НОВИКОВА

- Расселение начнем с сентября, - пообещал представитель ООО ИСК «Бизнес Дата». - В первую очередь начнем освобождать и сносить дома по ул.Буянова до школы №66.

Проектировщики также заверили, что предусмотрели внутри квартала озеленение, школу и детский сад.

- Весь процесс расселения и застройки займет 3,5 года. Расселять и застраивать микрорайон, скорее всего, будет компания «Берег» или «Трансгруз», - пояснил представитель компании ООО ИСК «Бизнес Дата».

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