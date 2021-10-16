Родственница олигарха Алексея Шаповалова умерла в Самаре 20 июня 2021 года

Ольга Шаповалова завладела территорией завода "Рейд-1". Но понравилось это не всем

В Самаре в ходе судебных заседательств, касающихся судьбы территории завода ООО "Рейд-1" стало известно о смерти родственницы местного олигарха Алексея Шаповалова. Речь идет об Ольге Шаповаловой. Она за небольшую цену приобрела территорию обанкротившегося предприятия ООО "Рейд-1", которое находится в последке им. Шмидта. Но с этим оказались не согласны другие стороны. Суд отменил сделку, Шаповалова подала апелляцию. Но в последний раз стало известно, что рассмотрение дела будет отложено.

- Согласно представленной в материалы дела копии свидетельства о смерти, Шаповалова Ольга Геннадьевна умерла 20.06.2021г., - рассказали в арбитражном суде.

Теперь, для того, чтобы продолжить рассмотрение дела, нужно установить правопреемников подавшей апелляцию истицы. То есть кто-то должен вступить в наследство и заявить о себе в суде. Так что оспаривать результаты торгов теперь будут после нахождения правопреемников Ольги Геннадьевны.

Как "КП-Самара" уже писала, Рейд-1 являлся правопреемником предприятия "Рейд", которое занималось приборостроением. Во время процедуры банкротства завод и территорию купила Ольга Шаповалова. Затем на нее подали в суд, чтобы оспорить сделку, утверждая: торги прошли по цене ниже рыночной стоимости. Истцом выступил ИП Назаретян Арарат Карленович. Завод был продан по цене в 50 млн рублей, изначальная заявленная стоимость была в шесть раз выше.