В Самарской области растет число заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 838 человек, что является новым максимальным значением для региона с начала пандемии. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в областной столице, где в субботу, 16 октября, нашли 315 заболевших. На втором месте в списке Тольятти, где 167 заразившихся. В остальных городах и районах области менее 100 заразившихся.

За сутки в регионе 5 новых смертельных случаев. Умерли две женщины в возрасте 64 и 68 лет, а также трое мужчин 58-ми, 69-ти и 79-ти лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 116 183 человека, из которых выздоровели 91 854, умерли 4 251.

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