Половине жителей Самары не хватает витамина D

Витамина D самарцам не хватает

Самарцам не достает витамина D. Его уровень ниже нормы более чем у половины жителей региона. Хуже всего дела обстоят у женщин от 45 до 65 лет и у мужчин того же возраста. Самые "заряженные" этим витамином - девушки до 18 лет и мужчины старше 65 лет. Врачи уверены, что восполнять дефицит этого витамина нужно немедленно, ведь его недостаток в организме играет на руку коронавирусу.

- Многочисленные исследования ученых по всему миру выявили, что у большинства пациентов, госпитализированных с COVID-19, наблюдается дефицит витамина D. И полноценное поступление витамина D может улучшить результаты лечения от коронавируса, а пациенты с нормальным уровнем витамина D в организме реже сталкиваются с опасными осложнениями, например, с затрудненным дыханием и потерей сознания, - отметила главный врач, врач – терапевт «Инвитро – Приволжье» Татьяна Неумолотова.

Она также напомнила, что витамин D влияет на многие физиологические процессы в организме, влияет на иммунитет, регулирует минеральный и углеводный обмен. Но и принимать витамины бесконтрольно не стоит, ведь его переизбыток способствует образованию камней в почках и почечной недостаточности.

Получить витамин из пищи можно, если есть жирную рыбу и печень трески. Посоветоваться о приеме витаминов нужно с лечащим врачом.