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Общество18 октября 2021 11:26

Назначен новый глава Минсоцдема Самарской области

Этот пост заняла Регина Воробьева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Регина Воробьева ранее трудилась в должности заместителя министра / Фото: Минсоцдем Самарской области

Регина Воробьева ранее трудилась в должности заместителя министра / Фото: Минсоцдем Самарской области

Фото: Twitter.com

В Самарской области назначили нового министра социально-демографической и семейной политики. Пост заняла Регина Воробьева. Об этом в понедельник, 18 октября 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

- Ранее Регина Воробьева работала в должности заместителя главы министерства – руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства, - отметили в Минсоцдеме.

Напомним, до этого ведомством руководила Марина Антимонова. В сентябре 2021 года она покинула свой пост. Теперь она входит в состав Самарской губернской думы седьмого созыва. Марину Антимонову назначили первым заместителем председателя областного парламента. Также она является членом двух комиссий: по законодательству, законности, правопорядку и по местному самоуправлению.