Движение по Самарскому мосту планируют открыть уже в конце ноября 2021 года

Мост начали строить еще в 2015 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается строительство Самарского (Фрунзенского) моста. В настоящее время подрядчик завершил второй этап строительства – установлены пролетные строения в оба направления через железную дорогу. Движение здесь должны открыть уже к концу ноября 2021 года.

Самарский мостовой переход имеет общую протяженность 7,8 км. Четырех и шести полосная автомобильная дорога имеет в составе три транспортные развязки: на улице Утевская, Грозненская и путепровод над жд-путями.

- Сейчас основные работы на двух развязках завершены полностью. Рабочие возводят опоры освещения, устанавливают ограждения и дорожные знаки. Кроме того. проводится озеленение прилегающей территории, - сообщили в правительстве Самарской области.

На путепроводе подрядчик приступил к укладке асфальтового покрытия. Как сообщили чиновники, открыть движение по новому мосту планируется уже к концу ноября.

Напомним, Самарский мост начали строить в 2015 году. Он проходит над рекой Самарой и объединяет два района города – Куйбышевский и Самарский. Изначально мост получил название Фрунзенский, но позже был переименован. В сентябре этого года стало известно, что в правительстве начали готовить документы по планировке третьего этапа строительства Самарского моста. Дорога будет проходить от границы Самары до обводной дороги.