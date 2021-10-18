В Самарской области торговые точки проверят на предмет продажи суррогата

Ранее в двух регионах страны выявили смертельные случаи отравления суррогатом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области усилят меры профилактики бытовых отравлений – от угарного газа и суррогатного алкоголя. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября, на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Недавно в Оренбургской и Свердловской областях произошли смертельные отравления метиловым спиртом. В связи с этим глава региона поручил провести в торговых точках по продаже спиртного проверки.

- Нужно проверить каждую торговую сеть по вопросу реализации спиртосодержащей продукции и не допустить попадания суррогатов с метиловым спиртом на территорию региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор потребовал усилить работу по информированию населения о безопасном использовании газового оборудования. С наступлением холодов участились случаи отравления угарным газом. Один из последних произошел вечером 17 октября в одном из МКД в Похвистневском районе. Пострадали пять человек, в том числе трое детей.