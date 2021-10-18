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Общество18 октября 2021 16:05

Регина Воробьева стала министром социально-демографической политики Самарской области

Она сменила на этом посту Марину Антимонову
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ранее Регина Воробьева трудилась на посту заместителя министра

Ранее Регина Воробьева трудилась на посту заместителя министра

Фото: Архив "КП"

Назначен новый глава министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Пост заняла Регина Воробьева. В понедельник, 18 октября, ее представил губернатор Дмитрий Азаров.

- Регина Алексеевна имеет большой опыт работы в разных должностях, в том числе в общественных организациях. Она знает запрос, который есть у людей, имеет серьезные компетенции и в сфере государственного управления, - отметил глава региона.

Регине Воробьевой 42 года. Она была председателем самарского Союза молодежи, сопредседателем реготделения движения «Народный фронт «За Россию», организатором областной акции «Бессмертный полк» (2015-2016 гг.), а также исполнительным директором общественной организации «Открытое сердце». До недавнего времени Регина Воробьева занимала пост заместителя главы Минсоцдема – руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства.