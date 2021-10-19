В Самарской области всех студентов вузов намерены вакцинировать к 1 ноября 2021 года

Уколют всех Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области намерены вакцинировать от коронавируса более 80% студентов вузов. Причиной для отказа от прививки может быть только медотвод, подтвержденный врачебной комиссией. Конечно же, дело касается только совершеннолетних студентов. Этот вопрос обсуждался на Совете ректоров вузов региона. По его итогам появилось постановление, в котором всем ректорам поручают организовать процесс вакцинации всех учащихся.

- До 1 ноября должны сделать прививку все совершеннолетние студенты, не имеющие отвода по медицинским показаниям. Тоже самое касается иностранных студентов - для них должны организовать специальные пункты вакцинации, - говорится в постановлении.

Также всем вузам поручили составить понедельный график вакцинации студентов, аспирантов и научных работников. Контролировать этот процесс будет министерство здравоохранения.

Напомним, что только на прошлой неделе в регионе заболели коронавирусом 4535 человек. В сутки выявляют около 5 тысяч человек с ОРВИ и подозрением на COVID-19. Губернатор назвал ситуацию крайне сложной. Сейчас введен ряд ограничений, стоит задача не допустить локдауна.