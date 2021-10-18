Полный список ограничения из-за коронавируса опубликован в Самаре 18 октября 2021 года

Самару пытаются спасти от коронавируса Фото: Иван Макеев

В Самарской области продолжают действовать коронавирусные ограничения. Составили полный список запретов и правил жизни в пандемию для тех, кто запутался в принимаемых мерах. Публикуем полный список всех ограничительных мер, с помощью которых хотят остановить рост заболеваемости.

- Масочный режим продолжает действовать на территории всего региона. В масках нужно находиться во всех общественных местах. Без них нельзя совершать покупки, заходить в торговый центр, ездить в общественном транспорте. За нарушение могут составить протокол и выписать штраф - это считается несоблюдением противоэпидемиологических мер. Сейчас усилены рейды по контролю за соблюдением этого режима.

- Самоизоляция для пожилых лиц старше 65 лет также остается в силе. Теперь требования стали еще строже для непривитых жителей этого возраста. У них заблокированы социальные карты, так что для передвижений по городу им придется заплатить наличными. Но власти просят: оставайтесь дома, это действительно огромный риск для здоровья. И прививайтесь. В ближайшем будущем вакцинированным гражданам старше 65 лет могут разрешить посещение бассейнов, театров и концертов.

- Школьники на дистанционке. Министр здравоохранения региона обратил внимание на то, что это - аналог самоизоляции, детям не стоит проводить много времени в общественных местах. Им по прежнему запрещено без взрослых находиться в торговых центрах. Не работают и спортивные секции для несовершеннолетних. Все это действует до 7 ноября 2021 года.

- Фудкорты - по QR-коду, рестораны - 50% посадки. Причем рестораны также могут объявить себя COVID-free зоной и вернуться к большей заполняемости зала.

- Учреждения культуры - только для вакцинированных. Уже с прошлой недели без QR-кода не получится попасть в театр, на концерт, в цирк. Также коды стали требовать в некоторых фитнес-центрах, но не повсеместно. На оперативном штабе для учреждений спорта дали время подготовиться к введению кодов. Мы писали, как работают QR-коды.

- Запрещены массовые мероприятия, корпоративы, работа фан-зон. Все салоны красоты, парикмахерские, мастера маникюров работают по предварительной записи. Под запретом и региональные и муниципальные соревнования, а также спортивные соревнования для несовершеннолетних.

- Массовая обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе должны привить 80% населения. Осталось сделать вакцинацию еще примерно миллиону человек. Главный санитарный врач региона распорядилась привить 80% работников ряда сфер. Здесь все подробности об этом.

- Приостановлены плановые госпитализации и консультации узких специалистов. Некоторые поликлинические отделения, например, в больнице №4, полностью отданы для больных коронавирусом и ОРВИ. Под COVID-19 забирают все новые койки.