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Происшествия19 октября 2021 8:31

Из-за ДТП около Пироговки 19 октября 2021 года встали трамваи

Автомобиль вписался в столб прямо посреди трамвайных путей, вторая машина встала поперек рельсов
Источник:kp.ru
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Автомобиль прямо вписался в столб

Автомобиль прямо вписался в столб

Фото: Евгения ВАСИНА

Утром 19 октября 2021 года случилась авария на улице Полевая, около больницы им. Пирогова. Из-за нее остановилось движение трамваев, так как машины столкнулись на трамвайных путях. Очевидцы рассказывают, что причины ДТП не ясны. Один из автомобилей участников аварии врезался в столб посреди трамвайных рельсов, рядом стоит еще одна легковушка с развороченным капотом, неподалеку еще одна машина на аварийке.

В ДТП понадобилась и помощь сотрудников МЧС, на вызов прибыла пожарная команда. Неизвестно есть ли пострадавшие, но движение эта авария в утреннее время затруднила. Автобусы объезжают пробку с трудом, а вот трамваи вообще не могут проехать и теперь из-за задержки точно собьется график их движения.

Трамваи из города едут в объезд по проспекту Ленина. Полицейские проведут проверку по факту ДТП и разберутся в причинах аварии.

Еще одна машина стоит с открытым капотом

Еще одна машина стоит с открытым капотом

Фото: Евгения ВАСИНА