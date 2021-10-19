В дептрансе Самары ответили на предложение о покупке б/у вагонов трамваев в Москве

Московские вагоны Самаре пока не нужны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте транспорта администрации г.о. Самара ответили на предложение о покупке в Москве б/у вагонов трамваев по примеру Уфы. Рассмотреть такой вариант в тяжелые пандемийные времена предложил один из пользователей твитера, сославшийся на пример Уфы.

- Это дешевле новых. Уфа вот рассмотрела и получит 71-623. Не думаю, что они там в плохом состоянии, - написал Сергей.

В департаменте в ответ отметили, что сейчас перед ведомством стоят более важные задачи, чем пополнение состава.

- В сложное пандемийное время важнее люди, сейчас не хватает водителей и кондукторов, принимаем меры, чтобы была возможность обеспечивать выпуск имеющегося подвижного состава, - уточнили там.

Ранее появилась информация о том, что в следующем году стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять из-за огромных потерь перевозчиков во время пандемии. А в департаменте транспорта уже упоминали, что перевозчики жалуются на кадровый голод и не могут обеспечить планируемый график работы общественного транспорта.