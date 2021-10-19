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Общество19 октября 2021 8:49

COVID-такси могут создать в Самаре уже в ноябре 2021 года

Для этого потребуется выделение дополнительного финансирования из бюджета
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Скорых в регионе не хватает

Скорых в регионе не хватает

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос создания COVID-такси в Самарской области обсудили на заседании комитета по здравоохранению губдумы. Дело в том, что из-за пандемии сейчас на службу здравоохранения региона, в том числе и на "Скорую помощь", идет огромная нагрузка. Как уже говорил министр Армен Бенян, в день выявляется около 4000 человек с подозрением на ОРВИ. Вызовов поступает так много, что на все медики просто не успевают.

Немного улучшить ситуацию могло бы помочь создание в регионе "медицинского такси" - специальной службы для перевозки пациентов с подозрением на COVID-19. Конечно, здесь должны быть продуманы все средства защиты водителей в том числе. Также для этого понадобится дополнительное выделение средств из бюджета области.

В любом случае, сейчас этот вопрос прорабатывается, в случае, если успешное решение будет найдено, COVID - такси может заработать в регионе уже в ноябре 2021 года. Возможно, это же такси будут использовать и для доставки лекарств амбулаторным больным и это серьезно разгрузит стационары.

А вот что рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом министр здравоохранения Армен Бенян.