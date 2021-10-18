«Ресурсов больше нет»: министр здравоохранения рассказал всю правду о ситуации с коронавирусом в Самарской области

Ситуация с коронавирусом в Самарской области ухудшается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян 18 октября пришел на заседание профильного комитета Самарской губернской думы и откровенно рассказал всю правду о ситуации с коронавирусом в регионе. Он предупредил народных избранников, что ресурсы областной медицины уже практически исчерпаны, и не стесняясь в выражениях рассказал, что мешает борьбе с коронавирусом в регионе.

Заболевает по пять тысяч в день

Министр не скрывал цифр и тяжелых фактов.

- Мы уже два месяца подряд регистрируем неукротимый рост заболеваемости ковидом, - рассказал Армен Бенян. – К началу сентября мы вышли с относительно неплохими показателями, однако потом самарцев атаковал дельта-штамм, мутирующий вариант коронавируса. Он характеризуется сниженным инкубационным периодом и более тяжелым течение болезни. Поэтому заболевших стало больше, и среди них теперь и те категории, которые раньше болели мало - например, дети и беременные женщины.

Как отметил Армен Бенян, медики фиксируют кратный рост заболеваемости во всех возрастных категориях.

- Сейчас каждый день в обзоре мы фиксируем по пять тысяч новых заболевших – как с подтвержденным ковидом, так и с подозрением на него, - рассказал Армен Бенян. - Если еще несколько дней назад общее число больных, проходящих лечение в стационарах и дома, составляло 50 тысяч человек, то сегодня эта цифра составляет уже 60 тысяч человек.

Половине нужен кислород

Как признался министр, самарское здравоохранение с трудом выдерживает такую нагрузку.

- Мы исчерпали почти все доступные фонды, - рассказал министр депутатам. – Сейчас под борьбу с коронавирусом отдано уже 40% всего коечного фонда региона, это около 8 тысяч коек. Из них сейчас свободны всего 2%. До конца недели к ним добавится еще 400 – это роддом в Тольятти на ул.Баныкина, там будут лечиться беременные, а также стационары Челновершинской и Елховской ЦРБ. В целом максимум коек, которые мы еще можем задействовать под лечение коронавирусных больных - это 800 коек. И все. Медики работают с запредельной нагрузкой, ресурсы почти исчерпаны.

Как рассказал министр, половина больных коронавирусом в стационарах Самарской области сегодня нуждаются в кислородной поддержке.

- По уровню потребления кислорода в ковидных госпиталях Самарская область сейчас находится на втором месте в России после столицы,- рассказал Армен Бенян. – В основном в больницы попадают пациенты со степенью поражения легких от 25 до 75 и более процентов. Пациентов, у которых поражено менее 25% легких, кладут в больницу только если они находятся в группе риска.

Бригады скорой пришлось разделить

Из-за коронавируса на скорой помощи пришлось пойти на разделение бригад, и теперь во многих из них ездит всего по одному медику.

- Практика показала, что во многих случаях от скорой помощи требуется не оказание первой помощи, а только транспортировки больного в стационар. В этом случае к пациенту направляется такая неполная бригада,- пояснил Армен Бенян. – Среднее время доезда скорой помощи в Самарской области сегодня составляет 4-5 часов, однако в ряде случаев может достигать и 22-23 часов. Бригад просто не хватает, вызовов очень много.

Как рассказал министр, сегодня более трети медиков региона заняты борьбой с коронавирусом, в систему здравоохранения привлечены все старшекурсники обоих самарских медвузов и даже медколледжа.

По темпам смертности Самарская область в этом году уже обогнала показатели прошлого года.

- 80% смертей, которые мы фиксируем - это коронавирус. Однако не менее страшны оставшиеся 20% - потому что в них велика доля тех пациентов, которые не смогли получить плановую медицинскую помощь из-за того, что больницы вынуждены были перепрофилироваться на борьбу с коронавирусом.

«Верят в чесночную воду и бобровую струю»

Как заявил Армен Бенян, способа борьбы со сложившейся ситуацией всего два – или повсеместный и всеобщий локдаун, или вакцинация. Но с последним в Самарской области не все гладко.

- Да, мы закупили уже полторы тысячи доз вакцины, но народ не торопится идти прививаться. К сожалению, в интернете очень много фекйков, люди готовы лечиться бобровой струей, чесночной водой и прочили «проверенными народными способами», но не делать прививку, - отметил Армен Бенян. – К сожалению, вынужден констатировать, что мы ошиблись в первоначальных расчетах. Если изначально мы думали, что достаточно привить 60% населения, то потом эта цифра была поднята до 80%, а сейчас я уверен, что привиться должны все, кроме тех, у кого есть противопоказания.

Как отметил министр, кроме вакцинации помочь борьбе с распространением вируса могут только противоэпидемиологические меры, причем эффект от них будет постепенным и в полной мере проявит себя только через четыре недели после введения тех или иных запретов.

- Я убежден, что нужно ввести повсеместный доступ везде только по QR-кодам. Медикам остро необходима хоть какая-то передышка, чтобы стабилизировать ситуацию, - сказал министр и обратился к самарцам с призывом не медлить с вакцинацией.

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