В Самаре по маршруту № 47 пустят вместительные ЛиАЗы

Изменения внесли по просьбам работников крупных предприятий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на маршрут № 47 выпустят более вместительные автобусы. Они будут курсировать в час пик. Об этом в твиттере сообщает компания «СамараАвтоГаз».

- По просьбам трудящихся крупных предприятий и по итогам совещания с представителями «Самара Профавия» было решено заменить на маршруте № 47 на первых рейсах МАЗ на ЛиАЗ, - отметили представители перевозчика.

Кроме того, скорректируют время выхода автобусов № 21, 38 и 55. Речь идет о рейсах в часы пик.

Напомним, изменения коснулись также трамваев № 13 и 24. Теперь в часы пик на этих маршрутах будут курсировать только двухвагонные составы.