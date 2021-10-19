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Общество19 октября 2021 9:23

В Самаре по маршруту № 47 пустят вместительные ЛиАЗы

Большие автобусы будут курсировать в утренний час пик
Анастасия ФИЛАТОВА
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Изменения внесли по просьбам работников крупных предприятий

Изменения внесли по просьбам работников крупных предприятий

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на маршрут № 47 выпустят более вместительные автобусы. Они будут курсировать в час пик. Об этом в твиттере сообщает компания «СамараАвтоГаз».

- По просьбам трудящихся крупных предприятий и по итогам совещания с представителями «Самара Профавия» было решено заменить на маршруте № 47 на первых рейсах МАЗ на ЛиАЗ, - отметили представители перевозчика.

Кроме того, скорректируют время выхода автобусов № 21, 38 и 55. Речь идет о рейсах в часы пик.

Напомним, изменения коснулись также трамваев № 13 и 24. Теперь в часы пик на этих маршрутах будут курсировать только двухвагонные составы.