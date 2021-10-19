В Самаре школьники на дистанционном обучении начали получать сухпайки

Состав продуктов зависит от количества дней на "дистанте" и от стоимости питания конкретной льготной категории. Фото: Департамент образования Самары

Во всех школах Самары с 14-15 октября 2021 года стартовала выдача продуктовых наборов для школьников, имеющих льготы. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Самары.

- На период дистанционного обучения отдельные категории обучающихся в общеобразовательных учреждениях Самары, могут получить продуктовый набор. Состав набора варьируется в зависимости от количества учебных дней в формате дистанционного обучения и от стоимости питания конкретной льготной категории обучающегося, - сообщили чиновники.

«Сухпаёк» на детей может получить родитель или законный представитель в своем учебном заведении.

Напомним, школьники из Самары будут учиться из дома до конца осенних каникул, конкретно, до 7 ноября 2021 года. Однако сроки могут быть перенесены в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.