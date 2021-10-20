Самарцев возмутили автобусы без кондукторов в октябре 2021 года

В некоторых автобусах недосчитались кондукторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары возмутились тем, что в рейсы в октябре 2021 года стали выпускать автобусы без кондукторов. Так, пользовательница твиттера Людмила рассказала, что в автобусе №2 деньги за проезд принимал сам водитель. Это пассажирке не понравилось.

- Кондукторы нужны - услышьте!!! Водителю хватает с дорогой стресса. Еще следить сколько вошло, сколько заплатило, - обратилась она к представителям департамента транспорта города.

В ведомстве объяснили: мера вынужденная. Людей не хватает, многие на больничных. Выбор небольшой: либо снимать автобус с маршрута, либо отправлять его в рейс без кондуктора. Ранее в городской администрации уже сообщали о больших потерях, которые несут перевозчики из-за пандемии. Они даже обратились с просьбой увеличить стоимость проезда в следующем году.