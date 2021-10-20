Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 11:13

На женщину, чьи дети выпрыгнули из окна во время пожара в Сызрани, возбудили уголовное дело

Сейчас расследование продолжается, пострадавшим оказывают медицинскую помощь
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавшие девочки сейчас находятся под наблюдением медиков

Пострадавшие девочки сейчас находятся под наблюдением медиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани возбудили уголовное дело на 23-летнюю мать девочек, которые выпрыгнули из окна во время пожара в квартире дома на улице Баженова. Сестры, одной из которых 5 лет, а другой всего 3 годика, сейчас находятся под наблюдением врачей.

- Уголовное дело возбуждено по статье 125 УК РФ - оставление в опасности. С подозреваемой взято обязательство о явке, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Как установили правоохранители, девушка оставила детей в закрытом помещении и ушла по своим делам. Они же в силу возраста не могли принять каких-либо мер, чтобы себя защитить. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ЧП произошло 13 октября. Сразу после происшествия детей госпитализировали в больницу Середавина в Самаре. Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура.