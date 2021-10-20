На женщину, чьи дети выпрыгнули из окна во время пожара в Сызрани, возбудили уголовное дело

Пострадавшие девочки сейчас находятся под наблюдением медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани возбудили уголовное дело на 23-летнюю мать девочек, которые выпрыгнули из окна во время пожара в квартире дома на улице Баженова. Сестры, одной из которых 5 лет, а другой всего 3 годика, сейчас находятся под наблюдением врачей.

- Уголовное дело возбуждено по статье 125 УК РФ - оставление в опасности. С подозреваемой взято обязательство о явке, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Как установили правоохранители, девушка оставила детей в закрытом помещении и ушла по своим делам. Они же в силу возраста не могли принять каких-либо мер, чтобы себя защитить. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ЧП произошло 13 октября. Сразу после происшествия детей госпитализировали в больницу Середавина в Самаре. Проверку по факту случившегося проводит и прокуратура.