Расходы на здравоохранение в Самарской области вырастут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расходы на медицину в 2022 году в Самарской области вырастут на 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр управления финансами Андрей Прямилов на расширенном заседании правительства Самарской области 20 октября во время обсуждения проекта областного бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 гг.

- Расходы на здравоохранение в 2022 году в Самарской области запланированы в объеме 20,464 млрд рублей, - рассказал Андрей Прямилов. – Это на полтора миллиарда больше, чем было запланировано на 2021-й.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: все запланированные объекты здравоохранения должны быть сданы в срок

- Все, что касается здравоохранения, должно решаться в приоритетном порядке, - отметил Дмитрий Азаров. – Это и реконструкция детской инфекционной больницы, и проектирование и реконструкции корпусов Нефтегорской ЦРБ, и проектирование и строительство поликлиник в Смышляевке и в Волгаре.