В Самаре сносят шинный центр «Таганка». Показываем, что от него осталось

От шинного центра уже почти ничего не осталось. Фото: скрин видео

В Самаре сносят шинный центр «Таганка» на ул.Мориса Тореза, 26а. Работы по демонтажу здания начались в октябре, и сейчас от него уже мало осталось. Видеоблогер Сергей Милованов снял на видео процесс сноса здания и показал, в каком он сейчас состоянии.

Напомним, трехэтажное здание шинного центра в Железнодорожном районе было признано судом самовольной постройкой. Приговор был безжалостен – снести. Торги на снос выиграла компания ООО «Максстрой-Транс», стоимость демонтажа составила около 3,5 миллионов рублей.

На видео понятно, что работы по демонтажу сейчас в самом разгаре, на площадке работают люди и строительная техника. Рабочие уже демонтировали крышу, а также практически полностью убрали стены двух верхних этажей.

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