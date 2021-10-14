Снос шинного центра «Таганка» в Самаре сняли с воздуха в октябре 2021 года

На снос шинного центра выделили около 3,5 млн рублей Фото: Скриншот с видео

В Самаре начали сносить шинный центр «Таганка», который находится на улице Мориса Тореза, 26а. В среду, 13 октября 2021 года, местный блогер Евгений Щекин снял с высоты ход работ.

Трехэтажное здание в Железнодорожном районе ранее было признано самовольной постройкой. Власти решили его демонтировать. В августе был объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика. Начальная (максимальная) стоимость составила 5,2 млн рублей. Победитель (ООО «Максстрой-Транс») предложил меньше – около 3,5 млн рублей.

В октябре подрядчик приступил к сносу шинного центра. У здания демонтировали крышу, частично разобрали фасад. Внутри постройки остались голые стены, повсюду виден строительный мусор. На месте работают кран и экскаватор. Выполнить снос необходимо до 31 октября 2021 года.

Напомним, в конце августа 2021 года в Самаре начали сносить другую незаконную постройку – католический храм на улице Анжерской в Красноглинском районе. Не обошлось без происшествий – стена здания упала на крышу соседнего нежилого дома.