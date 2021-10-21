Министр строительства Самарской области Николай Плаксин признал самарское метро убыточным

Однако после соединения центра с отдаленными районами ситуация должна измениться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, где обсудили строительство ветки метро в Самаре. Министр строительства региона Николай Плаксин заявил о нецелесообразности и убыточности самарского метрополитена.

- Если говорить об экономической составляющей, даже если взять Москву, где активно пользуются метро, строительство метрополитена – это убыточный проект. Ожидать, что метро будет прибыльным нельзя, это нужно понимать, - сказал Николай Плаксин.

Однако министр подчеркнул, что строительство новой станции метро, которая завершит ветку, начатую еще в 80-х годах, позволит соединить исторический центр города и окраины. Именно это позволит увеличить пассажиропоток, так как жители Безымянки и других отдаленных районов смогут быстро и без пробок добраться до культурной части города.

- Сегодня затраты на содержание метро в Самаре одни из самых высоких в стране. Однако благодаря строительству ветки и увеличению пассажиропотока эти затраты будут существенно снижены в будущем, - отметил министр строительства.

Напомним, в том году Самарская область получила одобрение на инфраструктурный кредит от правительства РФ на строительство станции метро «Театральная», которая свяжет Безымянку с историческим центром. Планируется, что ветка самарского метрополитена будет достроена в 2024 году.