Ректора СГЭУ Светлану Ашмарину, подозреваемую в мошенничестве, отстранили от должности

Расследование уголовного дела продолжается Фото: "КП" Архив

Ректора Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. С 21 октября 2021 года главу самарского вуза отстранили от должности.

- Светлана Ашмарина отстранена от должности ректора СГЭУ на время расследования уголовного дела, - подтвердили «КП-Самара» в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, ректора и ее заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, в результате чего были необоснованно перечислены 3,5 миллиона рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.