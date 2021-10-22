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Общество22 октября 2021 11:48

Поликлиники в нерабочие дни в Самарской области будут работать по обычному графику

Также с 25 октября по 7 ноября можно будет вакцинироваться также в привычном режиме
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре продолжат оказывать медицинскую помощь и в нерабочие дни

В Самаре продолжат оказывать медицинскую помощь и в нерабочие дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области поликлиники и все медицинские учреждения в нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Всю экстренную и стационарную помощь окажут в полном объеме.

- Поликлиники будут принимать пациентов по обычному графику с 8.00 до 20.00, продолжат работу мобильные бригады для оказания помощи пациентам на дому, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Также по обычному графику будут принимать желающих вакцинироваться прививочные пункты. Всех, кто не сделал этого до сих пор, приглашают все же защититься от коронавируса в эти дни. Также для жителей старшего возраста доступна возможность пройти вакцинацию, вызвав врачей на дом. Для этого нужно по телефону позвонить в свою поликлинику.

Постановлением губернатора Дмитрия Азарова в регионе введен режим нерабочих дней уже с 25 октября, на неделю раньше чем в России в целом. Мы уже рассказывали, что некоторым категориям отдохнуть не придется.