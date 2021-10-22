В Самарской области фитнес-центры закроют с 25 октября 2021 года

Самарцы не смогут попасть в фитнес-центры с 25 октября 2021 года Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фитнес-центры и другие физкультурно-спортивные учреждения Самарской области закроют с 25 октября 2021 года. Об этом сообщил министр спорта региона Сергей Кобылянский.

- В период нерабочих дней будут закрыты физкультурно-спортивные организации всех типов, фитнес-центры, спортивные объекты. Также будет приостановлена работа ИП, оказывающих услуги в сфере физкультуры и спорта, - отметил министр.

С 25 октября 2021 года в регионе приостановят тренировки и отменят все физкультурные и спортивные мероприятия. Кроме того, могут перенести официальные матчи профессиональных клубов.

Напомним, накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о введении дополнительных нерабочих дней. Ряд организаций закроют с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.