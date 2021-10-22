В ТТУ Самары от коронавируса привили 75% сотрудников

Сотрудники ТТУ проходят вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ТТУ (трамвайно-троллейбусном управлении) Самары от коронавируса привили 75% сотрудников. Об этом сообщили в городской администрации.

В депо дважды в неделю работает мобильный пункт вакцинации, куда на прививку приходят водители и кондукторы. Перед вакцинацией врачи проводят осмотр - измеряют давление, температуру, уровень сатурации.

С понедельника в Самарской области вводятся длительные выходные, в связи с чем меняется режим работы общественного транспорта.

Кроме того, ранее в регионе заблокировали карты для проезда у пенсионеров старше 65 лет, не прошедших вакцинацию.