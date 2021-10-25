В Самарской области с ноября 2021 года повысят стоимость проезда в пригородных маршрутках

Объявления о повышении стоимости проезда заметили в маршрутках, идущих в Кинель и в Новокуйбышевск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В межмуниципальных маршрутках Самарской области появились объявления о повышении стоимости проезда с ноября 2021 года. Согласно сообщению перевозчика, стоимость проезда будет повышена в связи с увеличением затрат на ГСМ и обслуживание транспорта.

Жители региона выкладывают в социальные сети фотографии с объявлениями. Так, сообщения о повышении стоимости проезда заметили в маршрутных автобусах №126 «Самара (ЖД вокзал)-Кинель» и в №492 «Самара (ТРЦ Московский)-Новокуйбышевск». Ранее сообщалось, что на пригородных маршрутах в Тольятти также увеличилась стоимость проезда.

Напомним, ранее департамент транспорта Самары сообщал, что начался обсуждаться вопрос о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте. Чиновники пояснили, что тарифы будут увеличены в связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса, в то время как расходы на содержание транспорта и ГСМ выросли.