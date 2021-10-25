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Общество25 октября 2021 15:19

Жителям Самары рассказали, как будет ходить общественный транспорт с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Власти опровергли информацию о переводе транспорта на режим выходного дня
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Изменений в расписании режима работы не будет

Изменений в расписании режима работы не будет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября 2021 года в Самаре начались длинные праздники, которые объявил губернатор Дмитрий Азаров. Жители Самары задались вопросом, как будет функционировать общественный транспорт в период локдауна, когда многие горожане будут работать. Городские власти успокоили самарцев и сообщили, что изменений в графике не будет.

- В будние дни общественный транспорт будет ходить в обычном режиме, а в праздничные дни с 4 по 7 ноября 2021 года – по режиму выходного дня, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Ранее «КП-Самара» рассказывала, как будет жить Самара в период локдауна и праздников с 25 октября по 7 ноября 2021 года.