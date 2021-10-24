Все закрыто, но все работают: как Самара будет жить с 25 октября 2021 года

Ограничения коснутся не всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный вопрос, который сейчас волнует горожан - как Самара будет жить с 25 октября 2021 года, когда начнется объявленный властями Самарской области локдаун. Собрали полную информацию, кто и как будет работать во время ограничений, что закроют и куда пустят с QR-кодом.

Никаких развлечений

В период локдауна с 25 октября в Самаре закрываются все предприятия, кроме тех, которые входят в список системообразующих для нашего региона. В первую очередь это касается предприятий общественного питания, сферы развлечения и услуг. Так, не будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные комплексы, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, рестораны. Из общепита продолжат работу только заводские столовые, кроме того, рестораны и кафе смогут работать на доставку. Отменяют также все спортивные мероприятия и соревнования, кроме профессиональных.

В детских садах останутся только дежурные группы. Перестают работать все школы – учеников на неделю раньше отправили на каникулы. А вот в колледжах и вузах о прекращении занятий речи не идет. Самарский университет, СамГТУ, СГИК и другие учебные заведения объявили о переводе обучения на дистант. Но в некоторых учебных заведениях, колледжах, например, в Самарском государственном колледже, отдельные группы продолжат в очном порядке проходить производственную практику.

Только по предварительной записи

Многие коммунальные и ресурсоснабжающие компании объявили, что временно приостановили работу центров по приему населения – например, об этом объявили регоператор по обращению с отходами «Экостройресурс», «Средневолжская газовая компания», «Фонд капитального ремонта» и другие структуры. Однако МФЦ, налоговая служба, органы соцзащиты продолжат прием – правда, по предварительной записи.

Банки будут работать и проводить все операции, банкоматы также будут доступны. Будут работать адвокаты, страховые компании и ЗАГСы. Также продолжат работать ларьки по ремонту обуви, прачечные и пункты выдачи.

Транспорт будет ходить

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме, никаких сокращений расписания быть не должно. Ранее появилась информация, что во время локдауна общественный транспорт в Самаре будет работать по расписанию выходного дня, однако городской дептранс опроверг эти слухи.

В нормальном режиме также продолжат работать автозаправки, автосервисы и шиномонтаж. А вот автомойкам придется временно приостановить работу.

Также в штатном режиме будут работать медицинские учреждения. А работа прививочных пунктов даже расширится – например, 25 октября будут работать мобильные пункты вакцинации у торговых центров «Космопорт» и «Мега».

В магазин с QR-кодом

Изменятся правила посещения магазинов. Продовольственные магазины и отделы, в которых продаются предметы первой необходимости, продолжат свою работу в обычном режиме. Причем если магазин, например, спорттоваров, реализует товары первой необходимости (например, маски, антисептики), то он сможет продавать и другие товары из своего ассортимента. Остальным отделам и магазинчикам придется временно прекратить работу.

Правда, сходить в магазин смогут не все. Для того, чтобы посетить торговые центры и рынки площадью более 2000 квадратных метров, придется предъявить QR-код или справку о перенесенном заболевании, а также паспорт, чтобы охранники могли удостовериться в подлинности личности покупателя.

Противоэпидемические меры ведены не случайно. По приросту суточной заболеваемости коронавирусом Самарская область 24 октября оказалась на четвертом месте в стране. За сутки в регионе обнаружили 1093 новых заболевших.

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