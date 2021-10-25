В Самаре возбудили третье уголовное дело на экс-учительницу, которую подозревают в растлении малолетних

Уголовное дело возбудили по статье "Лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские следователи выявили третью девочку, которая могла стать жертвой сексуальных домогательств со стороны школьного учителя. Точнее, учительницы – Юлии Ш. 24 года, она преподавала физкультуру и ОБЖ в обычной средней школе в Куйбышевском районе Самары. В этом году она уволилась, перешла на работу в банковскую сферу, а недавно… стала фигуранткой уголовного дела.

- Те преступления, о которых на данный момент известно следствию, относятся к январю этого года. Первые два, предположительно совершены были в дни школьных каникул, третье – в период с 13 по 17 января, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Юлия приглашала своих учениц к себе в гости, а потом склоняла к интиму. Третье уголовное дело, как и предыдущие, возбудили по ч.2 ст.134 УК РФ «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет». Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы. Подозреваемая сейчас находится под домашним арестом.

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