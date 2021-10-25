Гособвинение просит отправить топ-менеджеров завода «Прогресс» в колонию на 10 лет

Сейчас в Кировском районном суде Самары проходят судебные прения Фото: Александра БУДАЕВА

В Кировском районном суде Самары подходит к концу «громкий» судебный процесс о злоупотреблениях на известнейшем предприятии - РКЦ «Прогресс».

В июле бывший гендиректор предприятия Александр Кирилин был приговорен к восьми с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Сейчас на скамье подсудимых его дочь - Светлана Кирилина (она занимала пост первого заместителя гендиректора завода) и бывший главный инженер завода Сергей Тюлевин.

По версии следствия, они причастны к тому, что РКЦ «Прогресс» закупил у итальянского производителя важное оборудование, но сделал это через компанию-посредника и по завышенным ценам. Им также вменяют командировку, которая незаконно была оплачена из бюджета предприятия, плюс некий кредит у банка.

Вину подсудимые не признали. Однако гособвинение (его поддерживает прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова) посчитало их вину вполне доказанной. В итоге и Тюлевину, и Кирилиной прокуратура просит назначить по 10 лет лишения свободы.

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