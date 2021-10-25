Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 17:25

В Самаре на Московском шоссе начали строить жилой комплекс из четырех высоток

Подрядчик начал рыть котлован под фундамент
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На объекте полным ходом идет строительство

На объекте полным ходом идет строительство

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что сейчас происходит на участке Московского шоссе, где между проспектом Кирова и улицей Георгия Димитрова начали строить ЖК «Времена года». Застройщик «Владимир» планирует возвести здесь четыре 23-этажных дома.

В настоящее время на объект пригнали строительную технику и начали рыть котлован под будущие фундаменты для высоток. Всего будет 486 квартир. Площадь 1-комнатных квартир составит от 31 до 49 квадратных метров, двухкомнатных - от 60 до 85 «квадратов», «трешек» - от 85 до 124 кв. м. Также застройщик планирует организовать парковку на 258 мест, две детских и две спортивных площадки.

Разрешение на строительство компания получила в августе 2021 года, а комплекс планируют сдать уже к концу 2024 года.

Смотреть видеосюжет
НАЧАЛАСЬ ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО ЖК ОРБИТА НА МОСКОВСКОМ-ДИМИТРОВА В САМАРЕ/РОССИЯ
НАЧАЛАСЬ ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО ЖК ОРБИТА НА МОСКОВСКОМ-ДИМИТРОВА В САМАРЕ/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #орбита #строительство #дрон В Самаре, на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова, началось строительство много этажных домов.