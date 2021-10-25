В Самаре на Московском шоссе начали строить жилой комплекс из четырех высоток

На объекте полным ходом идет строительство Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что сейчас происходит на участке Московского шоссе, где между проспектом Кирова и улицей Георгия Димитрова начали строить ЖК «Времена года». Застройщик «Владимир» планирует возвести здесь четыре 23-этажных дома.

В настоящее время на объект пригнали строительную технику и начали рыть котлован под будущие фундаменты для высоток. Всего будет 486 квартир. Площадь 1-комнатных квартир составит от 31 до 49 квадратных метров, двухкомнатных - от 60 до 85 «квадратов», «трешек» - от 85 до 124 кв. м. Также застройщик планирует организовать парковку на 258 мест, две детских и две спортивных площадки.

Разрешение на строительство компания получила в августе 2021 года, а комплекс планируют сдать уже к концу 2024 года.