В Самарской области открыли горячую линию для жалоб на нарушителей локдауна

Нарушителей режима могут привлечь к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области запустили горячую линию для жалоб на нарушителей антиковидных мер. Об этом рассказали в правительстве региона.

Звонки будут принимать по телефону 8 (846) 339-94-93. По этому номеру можно сообщать об организациях, которые вопреки запрету продолжают работать в период локдауна, а также о больных коронавирусом, которые не соблюдают самоизоляцию.

Напомним, в Самарской области нерабочими объявили дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В течение двух недель должны быть закрыты общепиты, фитнес-центры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Тем, кто продолжит работать, власти пригрозили штрафами.