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Общество26 октября 2021 14:31

От ковида умерла самарский литературовед и театральный критик Эдит Финк

Ее дочь до сих пор находится в больнице
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Сегодня стало известно о смерти известного самарского литературоведа Эдит Львовны Финк. Она - дочь основателя кафедры литературоведения в Самарском госуниверситете Льва Финка, сама много лет проработала в том же университете, на той же кафедре. А в 70-80 гг была заведующим литературной частью самарского драмтеатра и работала там вместе с Петром Львовичем Монастырским.

Последние годы Эдит Львовна не преподавала из-за серьезного заболевания. Недавно попала в больницу, но по другой причине.

- Она болела ковидом и вместе с дочерью была в ковидном госпитале, - сообщают коллеги Эдит Львовны. - Дочь и сейчас остается в больнице.

Время и место прощания озвучат чуть позже. Организацией похорон занимаются коллеги в друзья семьи. Как можно помочь - узнайте здесь.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Эдит Львовны.

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