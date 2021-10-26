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Общество26 октября 2021 22:50

В Самарской области объяснили, откуда взялось постановление о COVID-ограничениях 26 октября 2021 года

Опубликованное постановление - не новое, зато в нем полностью собраны все меры и ограничения
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители региона испугались дополнительных ограничений

Жители региона испугались дополнительных ограничений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник 26 октября 2021 года жителей Самарской области взволновало появившееся на портале правительства региона постановление о комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Граждане уже привыкли, что в таких документах появляются новые меры и ограничения. Тем более некоторые СМИ неправильно трактовали появление постановления, отметив, что губернатор подготовил новые ограничения. Кто-то, напротив, заявлял, что теперь фитнес-центры откроют - в противовес указанию приказа о нерабочих днях. Все оказалось не так.

Уже вскоре с разъяснениями выступили представители пресс-службы правительства Самарской области. Здесь отметили, что этот документ представляет собой свод всех ранее опубликованных постановлений. Документ специально привели к единому виду, чтобы все могли точно узнать, по каким правилам сейчас живет регион.

- Опубликованное постановление регламентирует, как будет жить и работать Самарская область после отмены режима нерабочих дней. Приказ о нерабочих днях, действующий сейчас, является первоочередным, - отметили в правительстве.

Сейчас же продолжают действовать все введенные в приказе ограничения. Если иных решений не будет принято позже, то с 8 ноября будут действовать меры, прописанные в постановлении №256 от 22 октября 2021 года.

Здесь мы подробнее рассказывали о том, что же говорится в постановлении.