В Самаре до 7 ноября 2021 закроют магазины, где товаров первой необходимости меньше 30%

В Самарской области все же придется закрыться магазинам, в ассортименте которых меньше 30% товаров первой необходимости. Изменения в приказ №256 внес губернатор Дмитрий Азаров. Меру обсудили на заседании оперативного штаба. Специалистов возмутило, что многие подошли к теме формально: остались работать, просто добавив в ассортимент маски и санитайзер - по одному наименованию. Специалисты напомнили, что нерабочие дни вводятся не для профанации, а для того, чтобы разорвать цепочки заражения.

Сейчас, получается, оставят работать только продуктовые магазины и тех, кто торгует средствами гигиены, бытовой химией и детскими товарами. Также в список товаров первой необходимости входят бензин, газ и дизельное топливо, а также спички, свечи, туалетная бумага.

А вот магазинам с одеждой, обувью, ювелирными изделиями, судя по всему, придется закрыться. Также дополнительным постановлением губернатор утвердил порядок расчета доли товаров первой необходимости, и обязал департамент развития торговли и потребительского рынка разъяснять предпринимателям порядок расчетов.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе готовятся новые антикризисные меры поддержки для бизнеса. А здесь приведен список товаров первой необходимости.