В Самарской области неработающих пенсионеров старше 65 лет отправили на самоизоляцию

Жители Самарской области старше 65 лет будут сидеть дома ближайшие две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении ограничительных мер в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Постановление от 22 октября 2021 года объединяет в себе все ранее введенные ограничения в один документ, чтобы самарцам было проще ориентироваться, по каким правилам сейчас живет регион.

Одним из пунктов постановления является введение обязательной самоизоляции неработающих граждан старше 65 лет. Так, пенсионерам запрещено выходить на улицу, за исключением случаев, когда необходимо обратиться за помощью в больницу, приобрести в ближайшем магазине товары первой необходимости, вынести мусор или погулять с собакой. Также лицам старше 65 лет разрешили гулять на открытом воздухе и заниматься спортом на улице.

Кроме того, в постановлении указано, что на дистанционную работу необходимо в первую очередь перевести работающих пенсионеров старше 65 лет. Однако данные ограничения могут не применяться, если присутствие таких работников на рабочем месте критически важно для функционирования предприятия. Помимо пенсионеров, работодатель должен перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в первую очередь беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями.