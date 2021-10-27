В Самаре продлят автобусный маршрут № 1

Автобус № 1 ходит от ж/д вокзала до Красной Глинки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлят маршрут автобуса № 1. Сейчас он курсирует от железнодорожного вокзала до поселка Красная Глинка. В планах – «протянуть» его до улицы Батайской.

- Решение по маршруту № 1 есть, он будет продлен, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Когда именно изменения начнут действовать, пока не уточняется.

Напомним, ранее в областной столице запустили дополнительный автобусный маршрут - № 310. С 20 октября он ходит от поселка Волжского до пригородного автовокзала в Самаре. Его маршрут пролегает через Красную Глинку, Управленческий и Мехзавод.