На Губернском рынке в Самаре на входе не требуют QR-коды. Это законно?

На Губернском рынке разделили торговый зал на две части. Фото: Ирина Карпачева

В Самаре с 25 октября по 7 ноября 2021 года введены новые правила работы для торговых центров и гипермаркетов - посетителей здесь имеют право пропускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Без этого нельзя попасть ни в ТЦ, ни в гипермаркет, например, "Магнит". Главный критерий - если у торговой площадки площадь больше 2000 кв.м. - все, только для вакцинированных. Но некоторые площадки нашли лазейки. Так, самарцы рассказали, что попасть на Губернский рынок можно без кода. Всю территорию торговой площадки разделили на две зоны. Получилось два зада по 1000 квадратных метров. Заходишь в один - можно не предъявлять сертификат. Хочешь пройти во второй- будь добр, покажи код.

Жители Самары возмутились - нет ли здесь какой-то лазейки и беззакония. Впрочем, глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли самарской горадминистрации Владислав Зотов успокоил - все строго по закону.

- В постановлении говорится, что пускать по QR-коду должны только на те торговые площадки, площадь которых более 2000 квадратных метров. Если зал разделен на две части и эти части имеют разные входы - магазин может работать как обычно. Если же человек идет из одного зала в другой - он обязан показать код. Но при этом здесь должны следить за соблюдением масочного режима и наполняемости зала - не более 1 человека на 4 кв.м., - отметил Владислав Зотов.

Кстати, в первый день ограничений открылись все магазины- изначально речь шла о том, что в их ассортименте должен быть хоть один продукт первой необходимости. Но эту норму пересмотрели - теперь доля таких товаров в ассортименте должна быть в 30%, остальным придется закрыть двери для покупателей.

Как отмечают эксперты, цель всех введенных ограничений - разорвать цепочки заражений и добиться снижения заболеваемости.