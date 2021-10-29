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Общество29 октября 2021 10:10

Суд не признал банкротом владельца рынка в 15-м микрорайоне Самары

Налоговой отказали в удовлетворении иска
Анастасия ФИЛАТОВА
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Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве компании "Престиж-Консалтинг"

Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве компании "Престиж-Консалтинг"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд вынес решение по иску о банкротстве одного из владельцев рынка в 15-м микрорайоне Самары - ООО «Престиж-Консалтинг». Налоговой не удалось добиться признания компании несостоятельной.

Напомним, ранее сотрудники ФНС России обратились в суд с требованием признать фирму банкротом. В качестве причины они указали долг в 384,5 тысяч рублей перед кредиторами. Арбитраж принял заявление и возбудил производство.

Судебное заседание прошло в начале октября 2021 года. На нем представители ООО «Престиж-Консалтинг» заявили, что полностью погасили долг, и предоставили доказательства. Уполномоченный орган подтвердил оплату.

В итоге арбитражный суд отказал налоговой в ведении процедуры наблюдения в отношении фирмы и прекратил производство по делу.