Суд не признал банкротом владельца рынка в 15-м микрорайоне Самары

Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве компании "Престиж-Консалтинг" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд вынес решение по иску о банкротстве одного из владельцев рынка в 15-м микрорайоне Самары - ООО «Престиж-Консалтинг». Налоговой не удалось добиться признания компании несостоятельной.

Напомним, ранее сотрудники ФНС России обратились в суд с требованием признать фирму банкротом. В качестве причины они указали долг в 384,5 тысяч рублей перед кредиторами. Арбитраж принял заявление и возбудил производство.

Судебное заседание прошло в начале октября 2021 года. На нем представители ООО «Престиж-Консалтинг» заявили, что полностью погасили долг, и предоставили доказательства. Уполномоченный орган подтвердил оплату.

В итоге арбитражный суд отказал налоговой в ведении процедуры наблюдения в отношении фирмы и прекратил производство по делу.