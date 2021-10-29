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Общество29 октября 2021 11:59

В Самаре начали строить дополнительную полосу на ул. Советской Армии

Дорогу расширят для поворота на проспект Карла Маркса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие наметили будущую полосу для поворота

Рабочие наметили будущую полосу для поворота

Фото: скриншот с видео

В Самаре приступили к строительству дополнительной полосы на улице Советской Армии. Речь идет об участке на пересечении с проспектом Карла Маркса. Ход работ 28 октября 2021 года снял с воздуха видеоблогер Евгений Щекин.

Горожане уже давно жаловались на этот перекресток. «Узкое горлышко» здесь нередко становилось причиной многокилометровых пробок. Весной этого года в департаменте городского хозяйства и экологии сообщили, что проблема будет решена - на улице Советской Армии построят дополнительную полосу для поворота направо на проспект Карла Маркса. К реализации задумки приступили только осенью.

- Наконец-то! Дождались! Этот кусочек столько «радости» нам приносит! - пишут в соцсетях горожане.

Судя по видео блогера, рабочие разобрали часть пешеходной дорожки, которая была на пути новой полосы. Также они провели земляные работы - уже видны очертания будущего поворота. Сколько времени займет расширение проезжей части, не уточняется.

Смотреть видеосюжет
В Самаре на улице Советской Армии начали строить дополнительную полосу для поворота на Карла Маркса
В Самаре на улице Советской Армии начали строить дополнительную полосу для поворота на Карла Маркса
Видео: Евгений Щекин