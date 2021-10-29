В Самаре изменили расписание автобуса №5д от Губернского рынка до Сухой Самарки

Интервалы движения автобусов изменились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент транспорта Самары сообщил об изменениях в расписании автобусов №5д, которые курсируют по маршруту «Губернский рынок – Сухая Самарка». Согласно новому графику, автобус изменил интервалы, а следовательно и время прибытия к пункту назначения.

Так, автобус №5д от Губернского рынка будет отходить каждые полчаса, начиная с 5 утра. На Сухой Самарке начало движения автобусов будет в 5:42 и также каждые полчаса. Последний Автобус от Сухой Самарки в сторону города уйдет в 21:21, а от Губернского рынка последний рейс будет совершаться в 22:15.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре будут продлены три городских маршрута автобусов - №1, №45 и №207.