Здание обанкротившегося "Волга-Кредит банка" продают за 114,9 млн рублей

В Самаре продают здание разоренного банка

В Самаре пытаются найти покупателя на здание, пристроенное к ЦУМ Самара, которое принадлежало "Волга-Кредит банку". Также распродают и другое имущество банка - торги пройдут 15 ноября 2021 года. Здание реализуется по поручению Агентства по страхованию вкладов, объявления о продаже размещает Российский аукционный дом.

Здание, принадлежавшее банку, находится по адресу ул. Вилоновская, 138. Здание нежилое, административного назначения, также в лот входит земельный участок около 879 кв.м. В течение долгого времени помещение не эксплуатировалось.

Напомним, банкротство банка случилось в 2015 году. На скамье подсудимых оказалось руководство финансового учреждения. В результате оказались обмануты почти две тысячи вкладчиков, а около 2 миллиардов рублей исчезли в неизвестном направлении. Следователи узнали, что по велению руководства сотрудники банка на ложные счета переводили деньги клиентов. А когда у финансового учреждения отобрали лицензию, вкладчики увидели, что на их счетах пусто. В итоге председателя ВКБ Татьяну Ерилкину приговорили к тюремному заключению.