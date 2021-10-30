1405 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Самаре за сутки

За сутки от ковида в регионе умерли 30 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки COVID-19 подтвердился у 1 405 человек. В общем рейтинге по числу заболевших в стране наш регион стабильно держится на четвертом месте. Больше заболевших – в Москве (7 267 зараженных), Санкт-Петербурге (3578 новых больных) и Московской области (2680 случаев). Всего по России за сутки зарегистрировали 40 251 новых пациентов.

Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано более 131 тысячи положительных анализов на COVID-19. От ковида умерли 4 597 человек (из них 30 - за сутки), выздоровели 101 147 человек (822 из них выписаны за прошедшие сутки)

По данным портала «СтопКоронавирус», в регионе более 1,2 млн человек уже прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины. Коллективный иммунитет сейчас оценивают в 47,8%.

В регионе работает 9 круглосуточных пунктов вакцинации: 4 в Самаре, 2 - в Тольятти и по одному в Камышле, Чапаевске и Отрадном. Полный список адресов опубликован на портале регионального минздрава.

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