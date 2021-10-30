Самарские власти готовы выделить 11,5 млн рублей на отлов и стерилизацию бездомных животных до конца года

Запрещено отлавливать животных на глазах у детей, исключение – угроза жизни ребенка Фото: Алексей ФОКИН

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал контракт на отлов и стерилизацию (кастрацию) бездомных животных. На эти цели бюджет готов выделить 11,5 рублей, которые должны быть освоены до 24 декабря этого года. Стоимость услуги по работу с одним бездомным животным оценивается примерно в 14 тысяч рублей.

В контакте отдельно прописано, что требуется от подрядчика: отлов бездомного животного (при этом запрещено забирать тех, кто привязан поводком и ждет хозяина, а также тех, кто находится на территории частного домовладения без согласия собственника), транспортировка, осмотр ветеринаром, обработка от паразитов, чипирование, кастрация (стерилизация), содержание, кормление и возврат (по возможности) в место обитания. При этом процесс отлова и выпуска «зверья» нужно снимать на видео.

- Если животное погибнет при отлове, услуга будет признана несоответствующей и, следовательно, не будет оплачена, - отдельно проговаривается в контракте. – Массовое, незаконное и необоснованное умерщвление животных влечет расторжение договора и применение к исполнителю штрафных санкций.

Запрещено отлавливать животных на глазах у детей (исключение – угроза жизни ребенка), применять к ним огнестрельное оружие и опасные вещества и средства.

Подавать заявки на конкурс можно до 10 ноября, а сам электронный аукцион состоится 12 ноября.

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