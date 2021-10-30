В Самаре с июля 2022 года вырастут цены на тепло. Рассказываем, чего ждать

В Самаре вырастут тарифы на тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в июле 2022 года вырастут тарифы на отопление. Уже сейчас городская администрация начала к этому готовиться. На сайте департамента тарифного регулирования появился приказ, в котором указаны предельные тарифы на тепловую энерги.ю. сейчас предполагается установить верхний уровень на планке 2243,65 рубля за гигакалорию. Речь идёт об услуге, предоставляемой самарским филиалом Т Плюс.

Это предельный уровень тарифа, в прошлом году он также был выше, по соглашению же с городской администрацией стоимость для граждан была меньше. За гигакалорию платили 1852.9 рублей. Стоимость кубометра теплой воды составляла 41, 76 рублей.

Каждый год индексация тарифов проходит в январе и июле. Пока что судя по документам цены хотят увеличить в июле. Напомним, что в Самаре действует новая модель схемы теплоснабжения - альт-котельная, это договоренность с мэрией в рамках которой ресурсная компания проводит большой объем инвестиций и перекладок.