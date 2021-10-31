В Самарской области привитые от коронавируса горожане пытаются заработать за антипрививочниках

В торговые центры и гипермаркеты пускают только по QR-коду

В Самарской области с 25 октября 2021 года введен режим локдауна из-за сложной эпидемиологической обстановки. Среди списка ограничений – вход в торговые центры и магазины площадью свыше 2 тысяч квадратных метров строго по QR-коду. На этом решили заработать предприимчивые горожане.

На сайте бесплатных объявлений появились предложения от привитых жителей, которые имеют QR-код. Предприимчивые горожане предлагают сходить в магазин за тех, у кого нет прививки от коронавируса. Цена за такую услугу начинается от 100 рублей.

Ранее сообщалось, что за отсутствие QR-кода жителей Самарской области могут штрафовать. В КОАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона. Если эти требования не выполняются - это нарушение именно правил поведения при введении режима повышенной готовности. За это и назначается штраф