Строгую самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет ввели в Самаре

Невакцинированным пенсионерам придется подчиниться ограничительным мерам Фото: Алена МАРТЫНОВА

Строгую самоизоляцию для жителей старше 60 лет вводят в Самарской области с 8 ноября 2021 года. Это коснется тех, кто не сделал прививку. Без QR-кода они смогут выходить из дома только в больницу, в поход за продуктами, для того, чтобы вынести мусор, выгулять животных и заняться физкультурой на открытом воздухе.

Более того, работодателям предписано обеспечить перевод на дистанционную работу невакцинированных лиц старше 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Все это необходимо для того, чтобы хотя бы немного снизить заболеваемость коронавирусом в Самарской области. Прямо сейчас в регионе болеют в госпиталях и дома 1% населения, то есть на данный момент болен каждый сотый житель.

Все новые предписания для лиц старше 60 лет прописаны в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он начнут действовать с 8 ноября 2021 года, после окончания режима нерабочих дней. Здесь мы разбирали полное постановление губернатора, в котором говорится, как будет жить область после 7 ноября 2021 года.