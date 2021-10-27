Как будет жить Самарская область после 7 ноября: полный перечень правил и запретов в пандемию

В Самаре еще долго будут жить с ограничениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с понедельника, 25 октября, действует режим длинных выходных, объявленный из-за роста количества заболевших коронавирусом. Ранее мы писали, что не работает и куда можно, а также посмотрели, как пускают в торговые центры привитых.

Сейчас стало известно, что будет после 7 ноября – при условии, что заболеваемость не повысится. Если же будет как сейчас, когда каждый день рост и более тысячи заразившихся в сутки, то может быть расширена практика применения QR-кодов.

Что делать тем, кто вернулся из других стран и регионов

Самарцам, вернувшихся из-за границы, теперь нужно сообщать о своем возвращении в РФ, месте и дате пребывания по телефону 122. Тоже самое нужно делать жителям, пребывающих из других регионов. Если после прибытия чувствуете, что заболели, вызвать на до врача.

Что делать тем, у кого коронавирус и проживающим с ними

Заболевшим коронавирусом и проживающим с ними нужно оставаться на самоизоляции до выздоровления

Что действует в общественных местах и помещениях

Граждане обязаны соблюдать дистанцию друг с другом не менее 1,5 метра, носить маски, а органам власти и предпринимателям нанеси в помещения специальную разметку. Управляющие организации должны ежедневно проводить дезинфекцию в подъездах.

Что действует на работе

На рабочих местах обязаны будут измерять температуру работникам и отправлять домой тех, кто с повышенной температурой, информировать работников о соблюдении правил личной гигиены, обеспечить дезинфекцию помещений, по первому требованию предоставлять информацию о контактах заболевшего.

Не менее 30% работников перевести на дистанционный режим, в том числе сотрудников с хроническими заболеваниями, перенесших инфаркт и инсульт, а также беременных.

Сотрудников старше 65 лет рекомендуют перевести на дистанционный режим работы. Эти ограничения не касаются работников, чье нахождение на рабочем месте критически важно для функционирования предприятия.

Самоизоляция для пожилых старше 65 лет

Неработающий граждане старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции. Выходить из дома им можно только в больницу или в случаях, когда их жизни угрожает опасность, а также в магазины, погулять с домашними животными, вынести мусор или для занятий спортом на свежем воздухе.

В бассейны, фитнес-клубы, спортзалы, театры, концертные и кинозалы, а также в цирк пожилых старше 65 лет пускать запрещено.

Куда можно пройти со справкой

На концертные, театральные и развлекательные площадки, а также в спортзалы и на спортивные мероприятия можно будет пройти при условии их заполнения в 50% только со справкой или QR-кодом, а также документом о перенесенном заражении коронавирусом при наличии паспорта.

Так будут работать: фитнес-центры, спортзалы, бани, сауны, спа, бассейны, аттракционы, театры, концертные залы, кинотеатры, фуд-корты.

Кафе и рестораны будут работать при условии заполняемости зала в 50%.

Что будет запрещено

В Самарской области запрещено проводить корпоративы.

Всем, кому меньше 18 лет, нельзя ходить в торговые центры без взрослых.

Нельзя проводить спортивные соревнованиям, если участникам меньше 18 лет.

Как будут учиться студенты

Вузам рекомендуют лекции проводить в дистанционном режиме, практические занятия – в очном.

Как будут оказываться медицинская помощь

Руководителям медицинских организаций рекомендуют перенести сроки оказания плановой медпомощи и работу узких специалистов, за исключением случаев, когда пациенты нуждаются в высокотехнологичной помощи, если пациенты с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, находящиеся на заместительной почечной терапии (диализе) или получающих паллиативную помощь паллиативных койках.

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