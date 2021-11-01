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Общество1 ноября 2021 12:25

В Самаре на пересечении Советской Армии и Карла Маркса появится светофор

На перекрестке обустроят регулируемый пешеходный переход
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорожники сделают дополнительную полосу для поворота на проспект Карла Маркса

Дорожники сделают дополнительную полосу для поворота на проспект Карла Маркса

В Самаре в октябре 2021 года стартовало строительство дополнительной поворотной полосы на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Жители, увидев первые шаги работ, задались вопросом: как пешеходы будут пересекать там проезжую часть.

- После реконструкции участка будет организован регулируемый пешеходный переход, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

В ведомстве отметили, что все работы должны закончить в сжатые сроки. А пока горожанам придется потерпеть временные неудобства.

Напомним, самарцы уже давно жаловались на «узкое горлышко» на перекрестке Советской Армии и Карла Маркса. Весной власти пообещали изменить конфигурацию участка. К работам приступили осенью 2021 года.